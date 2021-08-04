У США вдруге перенесли запуск капсули Boeing CST-100 Starliner

Аерокосмічне агентство США (НАСА) і корпорація Boeing перенесли запуск космічної капсули Boeing CST-100 Starliner, яку планують використовувати для доставки людей на орбіту.

Запуск капсули до Міжнародної космічної станції був запланований на середу. Starliner повинен був здійснити політ до Міжнародної космічної станції в автоматичному режимі без екіпажу.

Причиною скасування запуску стали проблеми з руховою системою, виявлені під час проведення передстартового тестування.

Запуск переносять вдруге. Першого разу його відклали через проблеми під час стикування з МКС російського модуля «Наука.

Попередній, тестовий, запуск Starliner відбувся у 2019 році. Втім він був невдалим: через неправильні налаштування капсула не змогла стикуватися з МКС, тому її повернули на Землю.