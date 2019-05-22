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22 Травень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Позачергове засідання Верховної Ради. Трансляція

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Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Радіо Свобода транслює подію наживо.

На засіданні депутати мають розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, йдеться в розпорядженні голови Верховної Ради Андрія Парубія. Позачергове засідання проводять на вимогу президента України.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року. Він пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент із 5 до 3 відсотків.

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