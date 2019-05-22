Позачергове засідання Верховної Ради. Трансляція

Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Радіо Свобода транслює подію наживо.

На засіданні депутати мають розглянути питання про внесення змін до законів про вибори народних депутатів і про публічні закупівлі, йдеться в розпорядженні голови Верховної Ради Андрія Парубія. Позачергове засідання проводять на вимогу президента України.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року. Він пропонує скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар’єр у парламент із 5 до 3 відсотків.