Ветерана ВМС США затримали в Ірані на підставі «приватної скарги» – прокурор

Ветерана військово-морських сил Сполучених Штатів Майкла Вайта затримали в Ірані у зв’язку з «приватною скаргою», заявив представник прокуратури Ірану 25 січня.

46-річний Вайт був узятий під варту в Ірані влітку 2018 року і став першим американцем, якого затримали в цій країні з початку каденції президента Трампа в 2017 році.

Іранське видання Mehr наводить слова прокурора Голамалі Садегі, який стверджує, що справу Вайта «розслідують», проте не вдається в деталі. Він також не підтвердив чутки щодо того, що американця підозрюють у порушеннях, які загрожують безпеці Ірану.

Мати Майкла Вайта Джоан закликала звільнити його, щоб він міг отримати медичну допомогу – вона вважає, що в нього знову почався розвиток небезпечного для життя онкологічного захворювання.

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За словами представника Джоан Вайт Джонатана Франкса, такі висновки вона зробила зі слів колишніх іранських в’язнів, які зустрічалися з її сином у в’язниці.

Раніше цього місяця речник міністерства закордонних справ Ірану Бахрам Касемі підтвердив арешт Вайта – перші повідомлення про це з’явилися ще 7 січня.

Наразі щонайменше п’ять американців засуджені в Ірані за звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунством. Інший громадянин США вважається зниклим безвісти вже понад 10 років.