Росія: у Санкт-Петербурзі мітингують за чесні вибори, затримано 11 учасників

У центрі Санкт-Петербурга відбуваються одиночні пікети на знак солідності з москвичами, що вимагають чесних виборів, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

На Дворцовій площі, поряд із Казанським собором та в декількох інших місцях чергують поліцейські машини та автозаки, сотні співробітників поліції та спецпризначенці.

Першою затримали активістку Марію Кожеватову, другим – чоловіка, який поцікавився у поліцейських, чому їхні машини і автозаки припарковані з порушенням правил дорожнього руху. Обидва затримання відбулися на очах у депутата законодавчих зборів Бориса Вишневського, який прийшов до Гостиного двору в якості спостерігача. За його словами, Марію Кожеватову затримали за дрібне хуліганство, але він стояв поруч і бачив, що вона ніяк не порушувала правил. Вишневський обурений поведінкою поліцейських, вважаючи його незаконним.

Ще до початку пікетів при виході з будинку за підозрою в організації масових заворушень було затримано активіста «безстроковий протест» Сергій Бєляєв. Учасники пікетів виступають за чесні вибори, вимагають зареєструвати незалежних кандидатів в депутати, покарати порушників російської конституції. До вечора суботи було затримано 11 активістів.

У вересні у Москві мають відбутися вибори місцевого самоврядування, але опозиційні кандидати неодноразово заявляють про порушення під час кампанії.

Через це акції протесту в Москві тривають уже місяць – як правило, по суботах. 27 липня і 3 серпня в центрі Москви пройшли неузгоджені акції, були затримані в цілому близько трьох тисяч людей. Події 27 липня влада Росії охарактеризувала як масові заворушення, у кримінальній справі заарештовані 14 людей. 10 серпня пройшов узгоджений мітинг, в ньому брали участь, за оцінками, близько 50 тисяч людей.