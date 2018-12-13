Поїзди західного напрямку до Києва затрималися через обрив контактної мережі – «Укрзалізниця»

В «Укрзалізниці» повідомили про затримку поїздів західного напрямку до Києва зранку 13 грудня.

«Через падіння дерева на Київщині, внаслідок чого було обірвано залізничну контактну мережу, у дорозі затримується низка пасажирських поїздів. Випадок стався о 05:12 на 51-му кілометрі перегону Клавдієво – Бородянка», – зазначається в повідомленні.

О 07:12 залізничники відновили напругу по парній колії дільниці та розпочали пропуск поїздів, розповіли в «Укрзалізниці». У дорозі затримуються деякі приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, зокрема №98 Ковель – Київ, № 705 Київ – Перемишль, №92 Львів – Київ.

У компанії закликають пасажирів бути уважними та слухати оголошення на вокзалах.