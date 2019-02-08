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08 Лютий 2019, Київ 19:08
Новини | Політика

Посольство України в Чеській Республіці: очікуємо засудження позиції чеських комуністів щодо України з боку парламенту Чехії

У посольстві очікують засудження заяв Ґроспіча

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Посольство України в Чехії виступило з коментарем щодо «неприйнятних висловлювань» депутата чеського парламенту, члена Комуністичної партії Чехії Станіслава Ґроспіча.

Ґроспіч в ефірі головного інформаційного каналу Чехії ČT24 у програмі, що стосувалася чеської закордонної політики, назвав уряд України «фашистським режимом».

«Зазвичай ми не реагуємо на заяви комуністів, тим більш, що комуністична ідеологія, як і нацистська, в нашій країні заборонена. Але враховуючи факт, що зазначена особа займає посаду голови парламентського комітету, очікували б, що його заяви будуть засуджені керівництвом Палати депутатів», – мовиться у коментарі посольства України.

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У посольстві також наголосили, що ведуча телепрограми не відреагувала на образливе висловлювання чеського комуніста щодо України. «Сподіваємось також, що чеське телебачення не буде в майбутньому толерувати подібні висловлювання у своїх ефірах», – зазначили у дипустанові.

Тим часом Станіслав Ґроспіч на своїй позиції наполягає. Не приводячи жодних доказів, він зазначив, що заяву українського посольства не читав і що воно може вимагати засудження з боку Палати депутатів, однак, якщо в Україні «доходить до реабілітації бандерівців і людей, які колаборували з фашистським режимом, так там мабуть щось не в порядку».

Чеський міністр закордонних справ Томаш Петршичек виступає в посольстві Франції в Празі на честь 30-ліття зустрічі французького президента Франсуа Міттерана з членами чехословацької опозиції, 11 грудня 2018 року
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Свої застереження стосовно того, що міністр закордонних справ Томаш Петршічек під час свого візиту в Україну «достатньо не наголосив на проблемі бандерівців», висловив і президент Чехії Мілош Земан.

Реакції щодо коментаря посольства України в Чехії від каналу ČT24 не надходило.

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