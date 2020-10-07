Футбол: Шевченко викликав до збірної нового воротаря

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до складу команди нового воротаря.
27-річний голкіпер луганської «Зорі» Микита Шевченко приєднається до збірної в Києві 8 жовтня, після повернення синьо-жовтих із Франції.
«Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі синьо-жовтих у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією», – повідомили в «Українській асоціації футболу».
- У трьох воротарів збірної України – Андрія П’ятова, Андрія Луніна та Юрія Паньківа – виявили COVID-19. Серед голкіперів у заявці на матч залишався лише Георгій Бущан, тому головний тренер Андрій Шевченко вніс до заявки на гру з Францією свого асистента та колишнього воротаря Олександра Шовковського. Загалом команді не зможуть допомогти одразу 14 гравців.
- Гра Франція – Україна відбудеться в 7 жовтня й розпочнеться о 22:00. У прямому ефірі матч транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».
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