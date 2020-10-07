Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 жовтня 2020, Київ 21:24
Новини | Спорт

Футбол: Шевченко викликав до збірної нового воротаря

Шевченко намагається впоратися зі складною кадровою ситуацією в збірній

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав до складу команди нового воротаря.

27-річний голкіпер луганської «Зорі» Микита Шевченко приєднається до збірної в Києві 8 жовтня, після повернення синьо-жовтих із Франції.

«Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі синьо-жовтих у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією», – повідомили в «Українській асоціації футболу».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG