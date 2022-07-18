Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Баканова

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова з посади. Документ зареєстрований на сайті парламент 18 липня.

За даними сайту, проєкт постанови вже переданий на розгляд профільному комітету.

Як зазначено в поданні, на пленарному засіданні Ради постанову презентуватиме народний депутат від «Слуги народу», представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

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Зеленський 17 липня усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

Баканов очолив СБУ у серпні 2019 року.