Зеленський про обстріли в День державності: ми не здамося

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить боротьбу і не дасть себе залякати. Так він відреагував на чергові російські обстріли в День державності України, 28 липня.

«Неспокійний ранок. Знову – ракетний терор. Ми не здамося. Не опустимо рук. Нас не залякати. Україна – самостійна, вільна, неподільна держава. І буде такою завжди», – написав Зеленський у соцмережах і поширив ролик із вітанням до Дня державності.

Водночас у своєму зверненні він наголосив, що всі етапи історії державності України, її захисту й боротьби за неї «можна описати одним реченням: ми були, є і будемо!».

«Для нас День державності – це кожен день. Кожен день ми б’ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів: ми не колонія, не анклав, не протекторат, не губернія, еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна й незалежна держава», – заявив президент.

За словами Зеленського, українські військові відчувають підтримку всіх поколінь борців за самостійну Україну. «Для нас жити в неволі – це не жити. Бути залежними – це не бути. Бо несамостійна й невільна Україна – це не Україна», – наголосив президент.

День Української державності був встановлений указом президента в День Незалежності – 24 серпня – минулого року з метою утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Володимира Великого.

День державності щорічно відзначають 28 липня – у День Хрещення Київської Руси-України. Цього року це відбувається вперше.