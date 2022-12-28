Україна об’єднала ЄС, а українські воїни визначають нові стандарти НАТО – Зеленський у Раді

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з посланням у Верховній Раді, заявив, що Україна за 10 місяців цього року «допомогла всім», зокрема об’єднала Європейський союз.

«Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути – наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росії. Ми допомогли Євросоюзу набути справжньої суб’єктності. Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об’єднала Європейський союз. Виявилося, що це можливо! І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. І це – попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент», – сказав голова держави.

За його словами, вперше в історії Євросоюз допомагає оборонятися «від такої масштабної агресії», вперше низка країн ЄС «змінили своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі».

«Вперше в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітету і протистоять агресії разом з нами, разом з Україною», – сказав президент.

Він також зауважив, що українські військові визначають нові стандарти НАТО.

«Інтенсивність бойових дій, глибина того зла, яке принесла Росія, обсяг і жорстокість злочинів окупантів на нашій українській землі – спонукають не тільки нас, але й увесь світ оновлювати стандарти оборони, оновлювати стандарти безпеки, досягати справедливості… Україна вже серед лідерів відповідних процесів. І, до речі, саме в Україні нашими героїчними воїнами визначаються нові стандарти НАТО. Стандарти, якими ми сьогодні ділимося з нашими союзниками по Альянсу. Союзниками! А не просто партнерами», – заявив президент.

23 грудня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими послами назвав основні завдання для дипломатів на наступний рік, серед них – початок переговорів про вступ України до ЄС та підготовка до саміту НАТО.

На саміті лідерів ЄС цього місяця Європейський союз вирішив посилити фінансову і військову підтримку України, зокрема у протиповітряній обороні.