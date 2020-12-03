Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Відповідний указ №535/2020 глава держави підписав 3 грудня, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Сергій Гамалій народився 1979 року в місті Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

Із 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004–2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007 року займався підприємницькою діяльністю.