Зеленський призначив Кубракова радником з питань інфраструктури

Раніше цього місяця Олександра Кубракова призначили радником міністра оборони України на громадських засадах

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова позаштатним радником – про це йдеться в указі від 20 січня, який оприлюднив Офіс президента.

Документ передбачає призначення ексурядовця радником президента «з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)».

Раніше цього місяця Олександра Кубракова призначили радником міністра оборони України на громадських засадах.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.


