Зеленський зустрівся з лідером Бразилії. Раніше така зустріч не відбулася через «неспівпадіння графіків»

Президент України Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня зустрівся з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

«Важлива зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях із відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо формули миру», – відзначив Зеленський.

Лула да Сілва вказав, що з Зеленським була «хороша розмова про важливість шляхів розбудови миру та постійного підтримання відкритого діалогу між країнами».

Попередні спроби організувати зустріч Зеленського і Лули да Сілви не мали успіху. Зокрема, переговори на полях саміту «Групи семи» в Японії наприкінці травня 2023 року не відбулися через «неспівпадіння графіків».

Нинішні переговори відбулися через кілька годин після того, як Лула зустрівся з президентом США Джо Байденом, який у своєму зверненні до ООН закликав світових лідерів твердо підтримувати Україну та Зеленського.