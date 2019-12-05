Зеленський «скоординував позиції» з Макроном перед 9 грудня

Президент України Володимир Зеленський провів 5 грудня телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

«Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі 9 грудня», – ідеться в повідомленні.

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.