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06 грудня 2019, Київ 00:15
Новини | Політика

Зеленський «скоординував позиції» з Макроном перед 9 грудня

Зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського (л) та Емманюеля Макрона, Париж, 17 червня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський провів 5 грудня телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

«Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у нормандському форматі 9 грудня», – ідеться в повідомленні.

/**/ /**/ Жозеп Боррель (на фото) під час розмови з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком наголосив на незмінній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності та суверенітету України
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Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

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