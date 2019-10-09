Зеленський і Меркель обговорили безпекову ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, повідомляє Офіс президента України.

«Володимир Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської», – пише Офіс президента.

Згідно з повідомленням, Меркель наголосила на незмінності позиції Німеччини на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використає майбутні контакти з партнерами у «нормандському форматі» для досягнення домовленості щодо дати проведення саміту.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.