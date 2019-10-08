Розмова Зеленського і Трампа не призведе до негативних наслідків – радник президента Єврокомісії

Липнева телефонна розмова президента України Володимира Зеленського й президента США Дональда Трампа не призведе до негативних наслідків, заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною, ексдепутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Послухайте... Нам відомий стиль Трампа по телефону... І причина того телефонного дзвінка. Тому це не матиме наслідків для європейської політики. Не буде жодних негативних наслідків», – сказав Брок, відповідаючи на запитання про те, чи не можуть вплинути слова Зеленського про те, що ЄС і, зокрема, Німеччина та Франція, недостатньо надають допомогу Україні на позицію Берліна щодо санкцій проти Росії.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Трампа і Зеленського по телефону. Під час розмови американський президент наголосив, що канцлер Німеччини Анґела Меркель говорить про Україну, але «нічого не робить».

У відповідь Зеленський погодився з американським президентом: «Ви абсолютно праві. Не на 100%, а фактично на 1000%. І я можу сказати вам таке. Я говорив і зустрічався з Анґелою Меркель. Я також говорив із [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як вони повинні у питаннях санкцій. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють так багато, як вони повинні працювати для України».

Єврокомісія наголосила, що за останні п’ять років Україна отримала найбільший пакет підтримки за всю історію Європейського союзу. З 2014 року ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували пакет грантів і позик на суму понад 15 мільярдів євро (16,5 мільярда доларів США) для підтримки процесу реформ в Україні.