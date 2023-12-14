Зеленський «має зустрічі в районі Рейн-Майн» – речник поліції Франкфурта

Президент України Володимир Зеленський 14 грукдня прибув до Німеччини з неоголошеним візитом, повідомила поліція Франкфурта в мережі X.

Глава держави прилетів до Франкфурта-на-Майні. У всьому регіоні вжито підвищених заходів безпеки, перекрито кілька доріг.

«Зеленський має зустрічі в районі Рейн-Майн» поблизу Франкфурта, повідомив AFP речник поліції, який відмовився повідомити додаткові подробиці.

Президент Володимир Зеленський вранці 13 грудня прибув до Норвегії з неоголошеним візитом, щоб взяти участь у саміті Північних країн і зустрітися з премʼєр-міністром країни Йонасом Ґаром Стьоре.