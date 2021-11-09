Зеленський проїхав на новому дизель-поїзді українського виробництва – ОП

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада проїхав збудованим у 2021 році на Крюківському вагонобудівному заводі регіонального дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом від технічної станції «Дарниця» до вокзалу Київ-Пасажирський, повідомляє сайт Офісу президента.

«Під час короткої подорожі голова наглядової ради ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько розповів президентові, що цей потяг відповідає українським і європейським стандартам, тому якщо розглядати можливість його експорту, залишається тільки питання щодо ширини колії. До того ж модель кузова спроєктована таким чином, що він підходить для курсування на приміських та регіональних маршрутах, також він розрахований на високі платформи. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що всього для АТ «Укрзалізниця» заплановано замовити 20 дизель-поїздів ДПКр-3», – ідеться в повідомленні.

«Це будуть регіональні експреси, які можуть поїхати за напрямками Ізмаїл – Одеса, Харків – Краматорськ, Харків – Лозова, Харків – Попасна. Крім того, такі потяги мають намір направити на регіональні маршрути Львів – Тернопіль – Чернівці (ч/з Заліщики) – Коломия, Попасна – Куп’янськ – Харків – Суми – Ворожба», – заявив міністр.

Поїзд ДПКр-3 складається з трьох вагонів, у яких є 170 зручних місць для сидіння з підлокітниками, зокрема 69 сидінь першого класу та 101 сидіння другого класу. Вагони мають сучасний дизайн інтер’єру та екстер’єру, обладнані системами кондиціонування, резервного опалення та вакуумними вбиральнями. У поїзді передбачено безбар’єрний доступ для маломобільних груп та людей з інвалідністю. Конструктивна швидкість поїзда становить 140 км/год.