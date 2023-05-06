«Повернемо всіх наших людей із російської неволі» – президент України

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україні вдасться повернути всіх людей із російського полону. Так глава держави у вечірньому зверненні 6 травня відреагував на звільнення 45 захисників і захисниць «Азовсталі».

«Ми маємо повернути й повернемо всіх наших людей із російської неволі! Я дякую нашій команді, яка займається обмінами. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Дякую, хлопці!» – сказав президент Зеленський.

У суботу, 6 травня, відбувся новий обмін полоненими – додому повернулися 45 бійців полку «Азов», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед звільнених військових 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі» в Маріуполі.

Востаннє великий обмін полоненими відбувся на Великдень, 16 квітня. Того дня додому повернулися 130 людей: 92 військовослужбовці Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 48 зі 130 звільнених з полону вважалися зниклими безвісти.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, серед яких є навіть діти. Решта полонених – військові. Про це він розповів в інтерв’ю «Голосу Америки», опублікованому 28 лютого.