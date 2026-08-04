Зеленський представив Клименка як секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський 4 серпня представив нового секретаря Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Клименка. За словами глави держави, цей чиновник «довів свою ефективність роботою в Міністерстві внутрішніх справ України».

«Розраховую, що секретар РНБО разом із прем’єр-міністром України, разом з усіма необхідними посадовцями, командою Офісу, разом із військовими, разом із нашими спеціальними службами додасть оперативності та змістовності всій роботі з підготовки до зими. Очікую більш предметної та злагодженої взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України», – написав Зеленський у телеграмі.

17 липня Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Його попередник на посаді Рустем Умєров був секретарем РНБО трошки більше року тому – його призначили 18 липня 2025 року. До цього – вересня 2023 року – він очолював Міноборони.

Ігор Клименко з лютого 2023 року до липня 2026 року очолював МВС. До цього працював у Нацполіції.