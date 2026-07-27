Зеленський прибув до Британії, триває його зустріч із прем’єром Бернемом

Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії 27 липня. У своїх соцмережах він повідомив, що планує першу зустріч із новопризначеним прем’єр-міністром країни Енді Бернемом.

«За роки повномасштабної війни ми побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією. Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни», – заявив голова держави.

Також в графіку Зеленського зустріч із українськими військовими, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze.

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Пресслужба Бернема наразі не коментувала зустріч із Зеленським. Офіс президента згодом підтвердив, що вона почалася.

Зеленський став першим іноземним лідером, якого приймає Бернем з моменту свого вступу на посаду тиждень тому після відставки колеги по Лейбористській партії Кіра Стармера.

Після візиту до Лондона президент України планує вирушити до Вашингтона 28 липня для переговорів з президентом США Дональдом Трампом.