Зеленський затвердив терміни звільнення в запас та щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 687/2021, у якому визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році. Про це 30 грудня інформує офіційний сайт глави держави.

«Згідно з документом, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня. Відповідно до указу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні – червні та жовтні – грудні. Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат», – ідеться в повідомленні.

В Офісі президента окремо наголошують, що призвані військовослужбовці строкової військової служби не залучаються до виконання бойових завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил. Військових, які проходять строкову службу у Збройних силах України, залучають передусім до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, повʼязані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях).