Топменеджер «Нафтогазу» про переговори Зеленського і Путіна про газ: це було корисно

Виконавчий директор «Нафтогазу-України» Юрій Вітренко назвав «корисними» переговори президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна про газові суперечки між країнами.

«Не буду приховувати, спочатку я не був в захваті від перспективи обговорення питань транзиту газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу у «нормандському форматі»... Але зараз я мушу відзначити, що це було корисно. Хоча б тієї точки зору, що обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію», – написав Вітренко у Facebook.

9 грудня в столиці Франції Парижі відбулися переговори лідерів країн «нормандського формату». Після кількох годин перемовин Путін і Зеленський перервалися на нетривалий двосторонній діалог. Разом з ними на зустрічі були присутні міністри економіки обох країн, керівники «Нафтогазу» і російського «Газпрому».

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів. Росія оскаржує це рішення.

Термін дії укладеного 2009 року контракту на постачання газу спливає 1 січня 2020 року. Україна, Росія та Європейський союз досі не домовилися щодо умов транзиту російського газу українськими газогонами до ЄС.

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у випадку припинення транзиту українська компанія «стягуватиме гроші», і «європейські партнери також, скоріш за все, будуть позиватися».