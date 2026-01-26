Зеленський додав до складу РНБО Шмигаля і Федорова, вилучив Малюка

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів зміни в складі Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться в указі №80/2026, оприлюдненому на сайті глави держави.

У своєму новому статусі першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики до складу РНБО повертається колишній міністр оборони Денис Шмигаль, також до Ради увійшов чинний міністр оборони Михайло Федоров.

Зі складу РНБО Зеленський вивів колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Наприкінці минулого тижня президент затвердив оновлений склад делегації «для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру».

До складу делегації офіційно увійшов, зокрема, народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.