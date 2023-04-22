Зеленський: Росія не повинна мати можливостей обходити санкції

Президент України Володимир Зеленський вважає «одним із ключових спільних завдань» Києва та союзників позбавити Росію шансів обійти санкції.

«Наші санкційні пакети детально опрацьовуються, зокрема, щодо синхронізації з партнерами. Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги – прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції. Кожна російська схема, яка дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, додає можливостей агресору. Відповідно, що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх повʼязаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто це розуміє», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 22 квітня.

Євросоюз наразі розробляє 11-й пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.