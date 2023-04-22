Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо низки фізичних та юридичних осіб

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів щодо 40 фізичних та 382 юридичних осіб, йдеться у текстах відповідних указів.

Так, згідно з указом №235/2023, глава держави ввів в дію рішення РНБО від 22 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти фізичних осіб – громадян РФ, громадян Швейцарії, Ірану та Республіки Малі. Всього до списку потрапили 40 осіб.

Також відповідно до цього указу, під економічні й інші обмежувальні заходи потрапили 60 юридичних осіб, серед яких – ТОВ «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», публічне акціонерне товариство «Росбанк», так зване «Міністерство у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих ДНР», Центральна виборча комісія РФ. Окрім цього, до цього списку включили юридичних осіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.

Указом №236/2023 Зеленський увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб, серед яких - акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси» та державне унітарне підприємство «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку».

1 квітня Зеленський підписав указ про санкції проти понад 200 юридичних осіб і більше ніж 270 – фізичних. Зокрема, у списку опинилися колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Санкції були запроваджені також проти Ради федерації Росії – верхньої палати російського парламенту, Міністерства фінансів РФ, Федеральної служби безпеки і Федеральної служби охорони Росії, а також щодо підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, а також проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.

Санкції запроваджено і проти інших громадян Ірану. Усього у списку 300 імен фізичних осіб, більшість з яких – це громадяни РФ. Також санкції запроваджено ще проти 141 юридичної особи, серед яких компанії з Росії, Ірану, ОАЕ.