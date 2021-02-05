Зеленський: ми не дамо нікому приватизувати російську мову

Українці не дадуть нікому приватизувати російську мову, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він підкреслив, що твердження про пригнічення російської мови є брехнею і пропагандою, і що в центрі Києва можна вільно купити книги російською, у тому числі книги письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна.

«Російською мовою, яку ми, українці, не дамо нікому приватизувати і нікому не подаруємо... Хоча б через людину під псевдонімом «Козак Луганський». Він же Володимир Даль (автор «Тлумачного словника живої великоросійської мови» – ред.). Уродженець Луганська, а це, якщо хтось ще не зрозумів – Україна», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що лише одному видавництву відмовили у ввезенні примірників роману «Майстер і Маргарита».

«Але не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму. Коротше кажучи, новина про заборону Булгакова в Україні – це, як сказав би професор Преображенський, маячня космічного масштабу», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що на Донбасі російською мовою розмовляють дуже багато військових на передовій, які змушені воювати проти тих, хто заявляє про бажання захистити російську мову.

«Я міг би докладно розповісти, що за даними Книжкової палати, включно з минулим роком, «Майстра і Маргариту» в Україні видавали 39 разів. Що цей роман є у шкільній програмі. Що на ввезення «Майстра і Маргарити» видано 14 дозволів», – додав Зеленський.

Цього тижня в українському та російському медіапросторі обговорювали нібито заборону роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Насправді майже два роки тому Держкомтелерадіо заборонило ввозити лише одне видання роману, решту продають без проблем. Немає обмежень і на всі інші твори Булгакова.