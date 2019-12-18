Зеленський пропонує обмежити максимальну площу володіння землею

Президент України Володимир Зеленський пропонує після відкриття ринку землі в Україні встановити можливість володіти землею площею не більш як 10 тисяч гектарів. Як повідомляє офіційний сайт глави держави, про це Зеленський заявив 18 грудня під час спілкування з фермерами в селі Красна Слобідка Обухівського району Київської області.

«Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тисяч гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тисяч Давайте від однієї до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію», – сказав Зеленський.

Президент також уточнив, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Верховна Рада планувала цього тижня розглянути в другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Верховна Рада 13 листопада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення запроваджений у 2001 році. Його дія має завершитися 1 січня 2020 року, якщо Верховна Рада знову його не продовжить.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Європейський суд із прав людини. Продаж сільськогосподарської землі в Україні наразі офіційно заборонений.

Зранку 17 грудня біля Верховної Ради сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі. За даними кореспондента Радіо Свобода, активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту. Поліція розігнала акцію і демонтувала намети.