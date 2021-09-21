Зеленський не підтвердив постачання Україні зі США систем «Залізний купол»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще зарано говорити про можливість постачань Україні зі Сполучених Штатів систем протиракетної та протиповітряної оборони «Залізний купол».

«Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, ракетної програми. Я маю на увазі, щодо «Залізного купола» зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США», – сказав Зеленський у коментарі телеканалу «Дім», перебуваючи в Нью-Йорку, де бере участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Минулого тижня, 15 вересня, речниця президента США Джен Псакі не підтвердила постачання системи «Залізний купол» Україні через необхідність уточнення інформації.

Раніше видання Politico написало, що деякі члени Конгресу США внесли до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема потенційну відправку батареї «Залізний купол» (Iron Dome), яку наразі використовує армія США.