Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський не підтвердив постачання Україні зі США систем «Залізний купол»

Президент України Володимир Зеленський: щодо «Залізного купола» зарано ще говорити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще зарано говорити про можливість постачань Україні зі Сполучених Штатів систем протиракетної та протиповітряної оборони «Залізний купол».

«Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України, ракетної програми. Я маю на увазі, щодо «Залізного купола» зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США», – сказав Зеленський у коментарі телеканалу «Дім», перебуваючи в Нью-Йорку, де бере участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Минулого тижня, 15 вересня, речниця президента США Джен Псакі не підтвердила постачання системи «Залізний купол» Україні через необхідність уточнення інформації.

Раніше видання Politico написало, що деякі члени Конгресу США внесли до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема потенційну відправку батареї «Залізний купол» (Iron Dome), яку наразі використовує армія США.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG