Новини | Політика

Зеленський призначив ексміністра Точицького послом при Раді Європи

Сам Микола Точицький наразі не коментував своє призначення публічно

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи – про це йдеться в указі, який Офіс президента опублікував 20 серпня.

Іншим указом президент звільнив чинного представника в Раді Європи Бориса Тарасюка.

Сам Точицький наразі не коментував своє призначення публічно. Він вже був постійним представником в Раді Європи з 2010 по 2016 рік.

Точицький очолював Міністерство культури та стратегічних комунікацій з вересня 2024 по липень 2025 року. Його ім’я також згадувалося в медіа у зв’язку з можливою зміною посла в Сполучених Штатах.

