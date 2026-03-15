Україна зупинила «велику наступальну операцію» РФ – Зеленський

Дії українських військових завадили планованому на весну 2026 року масштабному наступу сил РФ, заявив в інтерв’ю CNN президент України Володимир Зеленський.

«Росія підготувала велику наступальну операцію, яку вони хотіли розпочати наприкінці минулого року і продовжити цієї весни. У відповідь ми провели власні контрнаступальні дії, щоб не допустити масштабного російського наступу. Це був успіх не лише через територію, а й через наших людей, а також тому, що ми запобігли масштабному російському наступу. Усе це значною мірою стало можливим завдяки нашим дроновим технологіям», – розповів глава держави (цитата за телеграм-каналом Зеленського).

Телеканал CNN цитує інші слова президента України, говорячи про побоювання, що конфлікт на Близькому Сході відверне увагу від війни, яку Москва веде вже понад чотири роки.

«Ми б дуже не хотіли, щоб Сполучені Штати відійшли від питання України через Близький Схід», – сказав Зеленський.

Раніше 15 березня видання Financial Times із посиланням на чиновників і дипломатів писало, що спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією та Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів.

Однією з причин називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку. За словами європейських дипломатів, американські чиновники минулого тижня повідомили колегам із Євросоюзу, що США не посилюватимуть санкції проти російської нафтової промисловості.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь обстрілює Ізраїль і завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.



