Зеленський подякував Ватикану за готовність прийняти зустріч лідерів України й Росії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з секретарем Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галлагером – про це він повідомив 20 липня.

Він вказав на те, що делегація Ватикану була в Києві саме під час чергового масованого російського удару.

«Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися», – заявив він.

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Зеленський додав, що також обговорив із Галлагером євроінтеграцію України:

«Важливо, що Ватикан підтримує наш європейський вибір і бачить, що Україна робить усе необхідне, щоб стати повноправним членом Євросоюзу».

Новинне агентство Ватикану VaticanNews повідомило, що Галлагер під час візиту до Києва зустрівся із Зеленським, очільником МЗС Андрієм Сибігою, а також відвідав меморіал загиблим учасникам Революції Гідності.

Також представник Ватикану відвідав Бердичів, де взяв участь у святкуванні 35-ї річниці відновлення католицької церкви латинського обряду в Україні.

У травні папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння «різким загостренням» війни РФ в Україні. І висловив солідарність з усіма, хто «постраждав внаслідок нещодавніх атак, ціллю яких було також цивільне населення».



