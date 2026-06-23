«Винесли відерце «жучків». Секрети підготовки візиту папи Івана Павла ІІ в Україну та «спротив московської церкви»

ЛЬВІВ – Цей тиждень у Львові присвячений 25-річчю візиту в Україну папи Івана Павла ІІ. Святкові богослужіння, кінопокази, велопроща, флешмоб «Папа-молодь», фотовиставки, погашення ювілейної поштової марки. Посадили на честь візиту тюльпанове дерево біля собору Святого Юрія УГКЦ.

А ще пригадують цей для багатьох важливий візит духовного лідера в Україну. Як готувались до візиту, які були вимоги і небезпеки?

23 червня 2001 року папа-слов’янин Іван Павло ІІ приїхав в Україну з п’ятиденним візитом. Зійшовши з трапа літака, став на коліно і поцілував українську землю, розстелену на білій серветці. Гаслом візиту були слова: «Христос – дорога, правда і життя». Іван Павло ІІ розмовляв в Україні українською.

Понтифік разом із понад 150 тисячами прочан молився на комплексі «Чайка», відвідав Аскольдову могилу, де у церкві Святого Миколая проголосив коротку молитву та поклав квіти до ікони Зарваницької Божої Матері, яку спеціально привезли до Києва.

Як розповів Радіо Свобода колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони (1994-1999 роки) Володимир Горбулін, про візит Івана Павла ІІ в Україну говорилось вже з 1998 року. Тоді відбувалось багато українсько-польських зустрічей на тему релігії.

Однак тодішній президент Леонід Кучма якось відмежовувався від запрошення папи в Україну. І апостольський нунцій, і владики УГКЦ говорили тоді, що потрібно переконати президента зробити запрошення, не вказуючи дату. У 1999 році це зробили. Але питання про візит якось стихло. І лише влітку 2000 року почали говорити, що це можливо.

Владі був тоді вигідний візит папи

17 вересня убили журналіста Георгія Гонгадзе, тривали акції «Україна без Кучми», «касетний скандал». Це все мало вплив на рішення запросити папу в Україну, продовжує Радіо Свобода отець УГКЦ Юстин Бойко, який входив до складу літургійної комісії з підготовки візиту.

«Владі був тоді вигідний візит папи. Бо Україна жила у важких політичних умовах. Візит папи врятував Кучму від скандалів. До останнього намагались деякі люди вплинути на кардиналів, щоб вони переконали папу не їхати. Але Іван Павло ІІ в останній момент сказав, що їде і готуйте візит».

Підготовка і вимоги

Про рішення папи приїхати в Україну стало відомо у грудні 2000 року. Часу було не дуже й багато, досвіду – взагалі. Потрібно було налагодити співпрацю і координацію дій між державними і церковними структурами. Ватикан мав свої вимоги. Іван Павло ІІ мав уже труднощі самостійно пересуватись, тому слід було це врахувати, на якій висоті ставити крісло від землі, як все відбуватиметься під час літургії.

Напередодні візиту папи був великий інформаційний спротив з боку Російської православної церкви, проросійських політиків. Зокрема, російський патріарх Алексій ІІ заявив, що це зазіхання на «исконно православную» територію. Проросійські політики України говорили про те, що папський візит не погоджений з православними церквами України. Тоді створили спеціально сайт православ’я і залякували людей, якщо приїде понтифік, то це буде «кара Божа на Україну», зауважує отець Юстин Бойко:

Найбільшою проблемою був спротив московської церкви

«Найбільшою проблемою був спротив московської церкви. Щоденно лякали на цьому сайті український народ. Вони ідеологічно працювали, але фактично зробили рекламу візиту, бо у світі люди почали цікавитися, де є така Україна. Тоді Україну сприймали як складову частину російської зони впливу».

Цей російський спротив спрацював у Львові зворотно. Бо тисячі людей вийшли вдовж дороги вітати Святішого Отця. Такої маси людей не було в Києві. У час, коли понтифік проїжджав Хрещатиком, людей не випускали з метро.

У столиці понтифік і президент Леонід Кучма зустрічались у Маріїнському палаці. Сам на сам мали 20-хвилинну розмову. А відповідав за цю зустріч з представниками влади тодішній керівник Адміністрації президента Віктор Медведчук Медведчук у минулому був одним із найбагатших людей України, а також політиком, лідером фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Кума російського президента обвинувачують в Україні у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Українські правоохоронці затримали його в квітні 2022 року. У вересні того ж року Медведчука передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими. У січні 2023 року президент України припинив українське громадянство Медведчука.. Папа закликав українську владу, політиків «чинити опір спокусі використати владу для особистих чи групових інтересів».

27 червня на літургії за візантійським обрядом разом із папою молились близько півтора мільйони прочан, незважаючи на дощову погоду.

Тисячі молодих людей прийшли 26 червня на зустріч із папою на Сихів. Тоді так почав сильно лити дощ, що Іван Павло ІІ перервав промову і заспівав: «Не лий доще, не лий, бо нам тут не треба. Іди собі за гори, ліси і повернись до неба». Як закінчив пісню – вийшло сонце, а люди скандували: «Україна любить папу!», «Многая літа!» Цей теплий момент залишився у серцях усіх, хто побував на цій молитві.

Отець УГКЦ Богдан Прах був координатором оргкомітету з візиту понтифіка. Всі розуміли, каже отець, що багато людей зберуться на зустріч із папою. Але, як перед латинською і візантійською літургіями, лив сильний дощ. На іподромі, де облаштували місце для молитви і зустріч, під ногами зробилось болото. Доїхати автомобілем було нереально. Вже з 5-ї години ранку тисячі людей йшли пішки на місце, де мала бути зустріч.

Викликом була ретрансляція на місці самої події

«Ми підготували сектори для вірних. Мали всі бути відгороджені, назначена кількість осіб, між ними облаштовані евакуаційні дороги, щоб не одразу всі могли вийти, щоб не створити тісняви. Викликом була ретрансляція на місці самої події. Ми поставили великі екрани, яких в Україні не було. Везли з різних країн Європи. Це була потужна логістика і великі гроші. Доставка і оренда коштувала 150 тисяч євро. Але ми розуміли, що люди повинні мати візуально доступ, бо з секторів мало що могли бачити, що відбувалось на престолі», – розповідає отець Прах.

Лише для літургій, щоб священники провели причастя, потрібно було підготувати тисячу чаш, і вирішили пошити однакові ризи, облачення для отців.

Ці ризи, так звані папські, священники мають донині, як пам’ятку про цей візит

«Ці ризи, так звані папські, священники мають донині, як пам’ятку про цей візит. Папа ночував у митрополичих палатах Святоюрського комплексу. Це стало якимось таким трішки сумним моментом для спільноти Римо-католицької церкви. Донині збереглась кімната, де він ночував. До приїзду папи ремонтували весь Святоюрський комплекс. І коли завершили роботи, то перед приїздом приїхала Ватиканська спецслужба. Вони мали спеціальні апарати і перевірили кімнати, де мав перебувати Святіший Отець. Тоді винесли з апартаментів маленьке відерце «жучків» для прослуховування», – говорить отець Юстин Бойко.

Перед візитом понтифіка були певні проблеми закулісного характеру, але ці змагання між спільнотами Римо-католицької і Української греко-католицької церков на кшталт, до кого саме їде папа і хто головний, заховались за мудрістю і виваженістю тодішніх глав церков, кардиналів Любомира Гузара і Мар’яна Яворського, який був приятелем Івана Павла ІІ. Адже обоє духовних лідерів дуже добре розуміли важливість приїзду папи.

Значення візиту

Іван Павло ІІ добре знав історію України, те, що витерпіли українці у ХХ столітті, як діяла у підпіллі УГКЦ. Під час візиту в Україну, зауважують фахівці, він не оминув жодного важливого питання. Нагадав про трагічне минуле, нагадав, що завдання влади – служити народові, забезпечувати рівність у правах, не використовувати владу для особистих інтересів чи певних груп. Говорив і про екуменічний діалог із православними.

А ще закликав не забувати уроки історії, просив українців і поляків примиритись щодо спільного пережитого болю і будувати майбутнє.

«Тепер настав час відмежуватися від болючого минулого. Християни обох національностей мають крокувати разом в ім'я єдиного Христа Ісуса в напрямку до єдиного Отця під проводом того ж самого Святого Духа, джерела і основи єдності. Отримане й дароване прощення нехай розійдеться, наче благотворний бальзам, в серці кожного. Очищення історичної пам'яті нехай схиляє всіх до переваги того, що об'єднує над тим, що розділяє, щоб будувати разом майбутнє взаємної поваги, братньої співпраці і справжньої солідарності. Будьте з'єднані!»

Зараз у час загострення напруги в українсько-польських відносинах багато українців і поляків нагадують ці слова папи.

Іван Павло ІІ беатифікував (проголосив новомучениками церкви) 27 духовних осіб, мирян УГКЦ і двох римо-католиків.

Візит папи в Україну допоміг українцям зберегти українську державність. Папа не діяв як політик, а прийшов як пастир, за яким є могутність слова, зауважує отець Юстин Бойко.

Іван Павло ІІ звернувся до української молоді словами:

Українці усвідомили, що вони мають гідність

«Свобода вимоглива і в певний спосіб коштує більше, ніж неволя. Тому, обіймаючи вас, як батько, кажу вам: вибирайте вузьку дорогу, – ту дорогу, яку Господь вказує вам через свої заповіді. Це слова правди й життя. Дорога, яка часто здається широкою й зручною, потім виявляється облудною та хибною. Не переходьте від неволі комуністичного режиму до неволі споживацтва, що є іншою формою матеріалізму, який, хоч і на словах не відкидає Бога, однак заперечує його фактами, виключаючи його з життя».

«Молодь його слухала і розуміла, що вона повинна взяти будівництво України в свої руки. І мені здається, що сьогодні ми маємо плоди, бо ті люди, те покоління віддає життя за волю України. Українців візит змінив, змінилося суспільство змінилося, почались суспільні процеси, українці усвідомили, що вони мають гідність», – говорить отець Юстин Бойко.

Іван Павло ІІ показав, що українці є унікальною нацією, що мають свою гідність, належать до східної християнської традиції, яка є однаково важлива у спільноті Католицької церкви, зауважує отець Бойко. Тоді, 25 років тому, він доторкнувся своїм словом до сердець мільйонів українців.

Після Івана Павла ІІ українська влада запрошувала приїхати в Україну наступних понтифіків. Але жодного візиту не відбулось.