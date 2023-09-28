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Зеленський прийняв вірчі грамоти в послів шести країн і Євросоюзу

Володимир Зеленський оприлюднив відео прийому вірчих грамот і подякував дипломатам за підтримку

Президент України Володимир Зеленський прийняв акредитацію в послів кількох країн, а також Європейського союзу – про це він повідомив увечері 28 вересня.

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«Прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу. Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики й можливості», – йдеться в повідомленні.

Він оприлюднив відео прийому вірчих грамот і подякував дипломатам за підтримку.

У вересні 2023 року Представництво ЄС в Україні очолила Катеріна Матернова, замінивши на цій посаді Матті Маасікаса.

Цього ж місяця роботу в Україні почав новий посол Великоої Британії Мартін Гарріс.

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