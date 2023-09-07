Україна стала асоційованою учасницею ініціативи Тримор’я – Мінекономіки

Україна стала асоційованим членом ініціативи Трьох морів у Бухаресті, повідомило міністерство економіки 7 вересня.

Таке рішення ухвалили саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті 6 вересня. Відомство цитує міністерку Юлію Свириденко, за словами якого це дає Україні доступ до інструментів у рамках ініціативи.

«Для наших партнерів війна, яку розпочала Росія, стала приводом задуматися про необхідність зміни світових підходів – модернізацію інфраструктури, транспортних систем, забезпечення продовольством, залучення інвестицій у енергетику та інші стратегічні сектори, аби повністю позбутися російської нафти і газу. Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію», – заявила Свириденко.

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Вона додала, що для України та інших країн, які є членами чи асоційованими членами Тримор’я, ключовим напрямком зусиль є розвиток логістики та торгівлі в регіоні. Зокрема, держави-учасниці розвивають транспортні спроможності для полегшення експорту з України.

«З перемогою і відновленням повної свободи навігації у Чорному морі, ми побачимо нову реальність торгівлі в регіоні Ініціативи Трьох Морів – вільну і ефективну, завдяки розвиненій інфраструктурі», – додала міністерка.

Президент Володимир Зеленський у червні 2022 року закликав «знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання» України до Ініціативи трьох морів.

Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.