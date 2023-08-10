Зеленський заявив про закриту розмову з британським військовим командуванням

Українська влада готує «більше оборонних пакетів» для Збройних сил, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня.

За його словами, триває робота щодо збільшення, зокрема, кількості систем протиповітряної оборони.

«Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову», – сказав він.

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Деталей щодо предмету розмови або її учасників він не навів.

Зеленський додав, що Київ продовжує готувати Українську доктрину, яка є «основою для трансформації нашої держави»:

«Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну».

Також сьогодні Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом і передав Константинопольському патріарху Варфоломію запрошення відвідати Україну.