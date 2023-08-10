Зеленський заявив про закриту розмову з британським військовим командуванням

Українська влада готує «більше оборонних пакетів» для Збройних сил, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня.
За його словами, триває робота щодо збільшення, зокрема, кількості систем протиповітряної оборони.
«Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову», – сказав він.
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Деталей щодо предмету розмови або її учасників він не навів.
Зеленський додав, що Київ продовжує готувати Українську доктрину, яка є «основою для трансформації нашої держави»:
«Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну».
Також сьогодні Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом і передав Константинопольському патріарху Варфоломію запрошення відвідати Україну.
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