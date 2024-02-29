Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Сил логістики Збройних сил України – про це йдеться в указі від 29 лютого 2024 року.

«Призначити Карпенка Володимира Володимировича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в тексті.

Попереднім указом Зеленський звільнив попереднього командувача Сил логістики Олега Гуляка.

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Командування Сил логістики було сформоване наприкінці 2018 року після об’єднання сил Тилу та Озброєння ЗСУ. Вони відповідають за логістичне забезпечення діяльності ЗСУ.

9 лютого президент за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича, а 11 лютого – командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка – замість головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.