Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

«Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України», – йдеться у відповідному указі.

За словами президента України Володимира Зеленського, Євгеній Мойсюк тепер «займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони».

«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», – уточнив президент.

Він нагадав, що «вже є така угода з Великою Британією».

«І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше», – підсумував президент.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

11 лютого Зеленський підписав указ про призначення командувачем Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу».