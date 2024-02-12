Радіо Свобода Weekly: Зеленський підписав чергові укази про зміни командування ЗСУ

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський змінив командувачів ДШВ, Об’єднаних сил і призначив командувачів Сухопутних військ і тероборони

Президент України Володимир Зеленський підписав чергові укази про зміни військового командування. На сайті голови держави 11 лютого оприлюднені укази про:

призначення командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Павлюк був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва;

звільнення Сергія Наєва з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ і призначення на цю посаду Юрія Содоля;

звільнення Максима Миргородського з посади командувача Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ і призначення замість нього Ігоря Скибюка;

призначення Ігоря Плахути командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ замість Анатолія Баргилевича, який 10 лютого був призначений новим начальником Генерального штабу ЗСУ. Більше інформації тут

«Честь і відповідальність»: Залужний зробив заяву після звільнення та отримання звання Героя України

Валерій Залужний у першій заяві після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ та отримання звання Героя України наголосив, що «для нього велика честь отримати звання Героя України».

«Честь і відповідальність, які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це ваша нагорода, бо саме ви – справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!» – написав він у телеграмі.

Раніше президент України Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Про це тут

Сенат США усунув «останню процедурну перешкоду» до схвалення допомоги Україні

Сенат Сполучених Штатів 11 лютого проголосував за «подолання останньої процедурної перешкоди» і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться «найближчими днями».

«За» остаточне голосування висловилися 67 сенаторів, а 27 були проти. При цьому 18 республіканців підтримали законопроєкт після того, як Дональд Трамп розкритикував його, заявивши, що «іноземна допомога має надаватися у формі кредиту».

Після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає «невизначене майбутнє». Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто. Про це тут

«Хто не хоче навчатись, перший гине»: як в ЗСУ загартовують своїх солдатів

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого, коли він змінив головнокомандувача Збройних сил України, у своєму зверненні до українців, зокрема, заявив: «Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії».

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» розбиралися в системі підготовки резервів, яка є в Україні, та в тому, що треба змінити у навчанні солдатів та офіцерів, щоб перемогти у війні на виснаження. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Треба, щоб воювали роботи, а не люди» – голова Центру підтримки аеророзвідки про дрони

В Україні з’явиться новий рід військ – Сили безпілотних систем. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Він повідомив, що доручив Кабінету міністрів разом із Генштабом опрацювати питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ і за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд РНБО. Як зазначено в тексті указу, новий рід військ створений з метою нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» детальніше про новий рід військ, використання дронів у війні та створення заводу для виробництва БПЛА в Україні. Читайте і дивіться за лінком

«На Лівобережжі – мʼясорубка, на Запоріжжі – важкі бої»: чого очікувати на фронті та в окупації?

Чому новий очільник Запорізької області Іван Федоров рекомендує виїжджати з окупації? Які можливості для переселенців є у Запоріжжі?

Чи зміниться найближчим часом ситуація на фронті на південному напрямку? Про все це в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) через організацію провокацій у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.



Як інформує пресслужба відомства, слідчі «повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)». За даними слідства, ієродиякон УПЦ (МП) є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.



«Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві. Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді. Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври», – йдеться в повідомленні. Про це тут

Феномен терориста Судоплатова. Чи достатня в Україні протидія «русскому миру»?

Нещодавно в інформаційному просторі з’явилася новина: росіяни планують створити в окупованому Мелітополі так званий «Центр юнарміської підготовки».

«Власне, це, в разі реалізації такого задуму, буде перший такий центр на нещодавно окупованих територіях України. Звісно, ця установа має формувати українських дітей у проросійському дусі, здатних зі зброєю в руках воювати за «російське отєчєство», – зазначає професор Петро Кралюк. Його статтю читайте за лінком

У Варшаві показали тизер фільму «Путін» – політичного трилера з психологічним портретом лідера РФ

У Варшаві показали тизер англомовного фільму «Путін» – біографічного художнього кіно (байопіку), яке показує російського президента з 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

Стрічка розповідає про найголовніші події політичного життя Путіна – війну в Чечні, терористичні атаки на Дубровці і в Беслані, а також про найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Автор стрічки, відомий польський режисер Патрик Вега, екранізував також смерть російського диктатора.

«Я заглянув у майбутнє і показав смерть Путіна. Це те, що хоче побачити весь вільний світ», – каже автор фільму. У стрічці є документальні матеріали, зокрема, відео, зняте з дрона українськими операторами, – наслідки ракетних обстрілів міст, цивільної інфраструктури. Більше інформації тут

Репетиція вторгнення. Як Путін готував ґрунт для захоплення України ще у 2004 році

2004 рік, вибори президента України, голова ЦВК Сергій Ківалов оголошує Віктора Януковича «переможцем». На тлі повідомлень про масові фальсифікацій в країні починається Помаранчева революція – на підтримку іншого кандидата, Віктора Ющенка.

В цей же період, на противагу, на сході України прихильники Януковича збираються на з’їзд у Сіверськодонецьку, на якому пролунали заклики про створення так званої «Південно-східної української автономної республіки». Ці події згодом назвуть «репетицією» перед проявом агресії Росії 2014 року, з окупацією Криму та частини Донбасу, і що, зрештою, у 2022-му переросло у повномасштабне російське вторгнення.

«Схеми» розшукали унікальні архівні документи того часу. Це – закрита кримінальна справа щодо з’їзду в Сіверськодонецьку та сепаратистських рішень облрад на сході. Чому ніхто не поніс покарання і до чого призвела безкарність? Текстова публікація тут

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Зелений Клин – Нова Україна: Як українці освоювали дикі землі Далекого Сходу?

Колись розлогі землі на Далекому Сході Російської імперії називали Новою Україною, Зеленою Україною, Далекосхідною Україною або, найчастіше, Зеленим Клином.

Тут жили латиші, естонці, білоруси, корейці, китайці, японці, а також небагато корінних народів та росіян. А найчисельнішою етнічною групою у Зеленому Клині кінця XIX – початку XX століття були українці. За тисячі кілометрів від берегів Дніпра вони відчували зв'язок з Україною.

Під час розпаду Російської імперії у 1918 році мешканці Зеленого Клину вимагали широкої національної автономії і навіть обговорювали ідею свого приєднання до незалежної Української Народної Республіки (УНР) як колонії. Про це читайте і дивіться унікальні світлини за лінокм

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