Зеленський звільнив кількох послів України і зробив одне призначення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади посла у Франції та постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Вікторію Ляліну-Бойко глава держави призначив на посаду постійної представниці України при ЮНЕСКО.

Також Зеленський звільнив ще кількох послів – у Тунісі, Лівії, Австрії, Таджикистані, Киргизстані, Сінгапурі та Брунеї.

Про це йдеться в указах президента, оприлюднених увечері 3 серпня.

Раніше цього ж дня стало відомо про звільнення Ольги Стефанішиної з посади посла України у США. Сама дипломатка назвала завершення роботи у Вашингтоні «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».

3 серпня в Києві відбулася нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Виступаючи перед дипломатами, президент заявив, що українська влада буде «дуже старатися, щоб це сталося восени», маючи на увазі завершення бойових дій і досягнення мирної угоди з РФ.