«Будемо старатися, щоб це сталося восени» – Зеленський про мир із РФ

Українська влада буде «дуже старатися, щоб це сталося восени», заявив президент України Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України 3 серпня в Києві.

«Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, наші мідлстрайки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося восени», – сказав глава держави.

Також він додав, що «Путін сподівається затягувати цю війну й надалі». «Він готує у себе мобілізацію та нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об’єднуємо партнерів і тиснемо на агресора», – розповів президент українським дипломатам.

Наприкінці минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання в Україні.

Вже кілька місяців переговори між Україною й Росією щодо можливих умов припинення війни не ведуться. Попередні раунди, що відбулися на Близькому Сході й у Швейцарії за участю США, не принесли відчутних результатів. Була лише досягнута домовленість про обміни військовополоненими.