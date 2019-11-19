Зеленський планує обговорити обмін «всіх на всіх» на зустрічі «нормандської четвірки»

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір обговорити конкретні терміни взаємного з Росією обміну утримуваними особами у форматі «всіх на всіх» на зустрічі у «нормандському форматі» у Парижі.

«Я теж хочу говорити коли. Якщо всіх, то коли? Для мене відповідь на запитання «коли?» – це конкретні терміни і «найближчим часом», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Зустріч у «нормандському форматі» має відбутися 9 грудня у Парижі. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує нові списки та чекає на наступний етап обміну утримуваними особами. У Кремлі також не виключили можливість нового обміну.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.