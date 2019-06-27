Зеленський провів засідання РНБО щодо розкрадань у «оборонці»

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у четвер відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомили у його офісі.

Згідно з повідомленням, нарада стосувалася стану реалізації заходів з підвищення ефективності використання бюджетних коштів у секторі безпеки й оборони та ухвалених рішень стосовно розвитку оборонно-промислового комплексу України.

«Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати», – заявив Володимир Зеленський.

Повідомляється, що на нараді були генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, тимчасовий в. о. голови СБУ Іван Баканов.

«Глава держави доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання», – йдеться в повідомленні.

Напередодні голова ДБР Роман Труба повідомив, що співробітники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури України проводять на сьогодні близько 40 обшуків за місцями проживання деяких посадових осіб Міноборони, працівників комерційних структур і в офісних приміщеннях у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб ЗСУ майна за завищеними цінами. За словами директора бюро, попередня сума збитків, яких зазнало Міноборони внаслідок завищення цін, – близько 100 мільйонів.