Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Парижі, 13 березня зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Зеленський повідомив про це в соцмережах.

«Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти», – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією і дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу і світ.

«Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок», – зазначив президент.

Володимир Зеленський і Реза Пахлаві раніше зустрічалися на полях Мюнхенської безпекової конференції 13 лютого цього року.

Реза Пахлаві – син шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року – очолює опозиційну фракцію, перебуваючи в США. Він намагається позиціонувати себе як «перехідний» лідер у разі падіння режиму.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.