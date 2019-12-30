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30 грудня 2019, Київ 18:14
Новини | Політика

Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста

Цього місяця петиція про позбавлення Віктора Медведчука звання заслуженого юриста набрала необхідні 25 тисяч підписів

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Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію про позбавлення народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука звання заслуженого юриста, що раніше цього місяця набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Відповідь, датована 27 грудня, розміщена на сайті президента.

У відповіді вказано, що законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України: у разі засудження особи за тяжкий злочин за поданням суду і за здійснення терористичної діяльності. При цьому рішення про застосування санкцій ухвалює Рада національної безпеки й оборони за пропозицією Верховної Ради, президента, уряду, Нацбанку, СБУ і вводиться в дію указом президента.

«Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення, до Офісу президента України не надходили», – йдеться у відповіді Зеленського.

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Автор петиції вимагав позбавити Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

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