Зеленський обговорив з Макроном необхідність проведення зустрічі в Нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє Офіс президента.

Президенти зокрема обговорили стан виконання Паризьких домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема Зеленський заявив, що наразі на сході України «триває найдовше перемир’я за весь період з початку війни на Донбасі».

«Режим тиші загалом дотримується, хоча все ще тривають провокаційні порушення перемир’я з боку незаконних збройних формувань. Важливим результатом є відсутність жертв серед мирного населення внаслідок бойових дій. Водночас через цілеспрямовану ескалацію ситуації двоє українських військових загинули, ще двоє були поранені», – цитують Зеленського в ОП.

Він наголосив, що багато домовленостей, досягнутих під час останньої зустрічі у Нормандському форматі досі не виконуються, зокрема, не надано доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

«Емманюель Макрон підтримав українського колегу в тому, щоб перемовини лідерів країн Нормандського формату відбулися якомога швидше. Він також високо оцінив мирні ініціативи Володимира Зеленського та зусилля, яких докладає Україна для розмінування на Донбасі та розведення військ. Глава Французької держави запевнив, що Україна може розраховувати на його рішучість у тому, щоб сприяти закінченню війни», – заявили в ОП.

Зеленський наголосив, що Київ дотримується Паризьких домовленостей, зокрема найближчими днями готова відкрити два нових КПВВ на лінії розмежування.

11 вересня у Берліні відбулися переговори політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» щодо врегулювання ситуації на Донбасі, вони протривали сім годин і завершилися без проривів.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.