Зеленський зустрівся з очільником ДМС – хоче, щоб митниця не була «годівницею» для корупціонерів

Президент Володимир Зеленський на нараді з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним обговорив перебіг реформування відомства, повідомляє у четвер сайт Офісу президента.

«Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян», – сказав Зеленський.

В ОПУ кажуть, що сам Павло Рябікін, говорячи про реформу митниці, говорив про «перехід на новітні технології та діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу».

«Окремо було обговорено питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021 рік», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Раніше сьогодні в коментарі Радіо Свобода ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що збирається оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про відмову у задоволенні позову щодо поновлення його на посаді.

24 квітня 2020 року ууряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників. Нефьодов став керівником Митної служби в липні 2019-го.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції торік у травні, оцінюючи роботу Нефьодова на посаді, сказав: «Мінус десятки мільярдів гривень за рік, немає наповнення бюджету».

Павло Рябікін був призначений головою Державної митної служби України 18 листопада 2020 року. До роботи в Держмитслужбі обіймав посаду гендиректора аеропорту «Бориспіль».