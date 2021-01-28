Нефьодов оскаржуватиме рішення ОАСК щодо відмови у поновленні на посаді голови ДМС

Ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов збирається оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про відмову у задоволенні позову щодо поновлення його на посаді. Про це Нефьодов сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Це очікуване рішення. Я думаю, що про «вовче правосуддя» всі у нас чули, тому тут якихось, на жаль, подиву чи надмірних сподівань, я думаю, ні в кого, в принципі, бути не могло. Звичайно, я буду оскаржувати (ухвалу суду – ред.). Звичайно, мета – дійти до Верховного суду, на який у нас все-таки якісь сподівання є в країні», – сказав Нефьодов.

ОАКС 28 січня відмовив Нефьодову у задоволенні позовних вимог щодо поновлення його на посаді Голови Державної митної служби України, повідомили у пресслужбі судової влади 28 січня.

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«Позивач просив визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів України, датоване 24 квітня 2020 року, «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади Голови Державної митної служби України» і просив поновити його на зазначеній посаді. Також, позивач просив ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати», – мовиться в повідомленні.

24 квітня 2020-го уряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Нефьодов став керівником Митної служби в липні 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня 2020-го, оцінюючи роботу Нефьодова на посаді, сказав: «Мінус десятки мільярдів гривень за рік, немає наповнення бюджету».

20 травня 2020 року Нефьодов подав позов до ОАСК з проханням оновити його на посаді голови Державної митної служби.