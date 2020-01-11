Збиття літака МАУ: Зеленський проведе телефонну розмову з президентом Ірану

В Офісі президента України повідомили, що 11 січня о 17:00 президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову із президентом Ірану Хасаном Роугані, який раніше сьогодні визнав, що його країна «помилково» збила український пасажирський літак неподалік Тегерана.

Як повідомляється, також на суботу заплановане звернення Зеленського до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ.

«Відеозвернення відбудеться після консультацій глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з президентом Ісламської Республіки Іран», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Також в Офісі президента зазначиили, що українські експерти в Тегерані «мали достатньо даних, щоб розуміти, що розслідування відбудеться об’єктивно та в стислі терміни. Політична частина роботи завершена. Наші фахівці продовжують працювати, щоб провести всі необхідні юридичні процедури».

Раніше 11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Одразу після цього зізнання президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.