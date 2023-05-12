Зеленський може відвідати Рим 13 травня – італійські ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може вирушити до Рима 13 травня для переговорів із прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, президентом Серджо Маттареллою і Папою Римським Франциском, повідомили 12 травня італійські ЗМІ з посиланням на неназвані джерела, обізнані з цим питанням.

Офіційного підтвердження візиту ні з боку Києва, ані з боку Рима не було.

Минулого місяця папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Наприкінці лютого Джорджа Мелоні перебувала з візитом в Україні, в перебігу якого заявила про незмінну підтримку Києва, пообіцяла допомогти зі системами ППО та організувати конференцію у Римі з відновлення України.